رياضة | فاران مبررًا إخفاقات ريال مدريد: سنكرر ما حدث في موسم 2017

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران مبررًا إخفاقات ريال مدريد: سنكرر ما حدث في موسم 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه يجب أن يكون لدى فريقه راحة البال والإيمان في عمله، وسيحصل على ثمار هذا العمل.

وقال فاران في تصريحات صحفية بعد الخسارة 1-0 من توتنهام هوتسبير: "نحن سنتحسن، أنا أفهم أن هناك الكثير من التوقعات في الخارج والجميع يريد المزيد وذلك طبيعي لكن علينا أن نكون هادئين".

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وأضاف: "لدينا فريق رائع وبوجبا لاعب رائع ووجوده سيكون رائعًا في أي فريق لكنني أثق بزملائي في الفريق".

وواصل: "في المباراه السابقة لم نكن نقاتل وننافس على المباراه ولكن اليوم فعلنا، من المهم ان نركز على اهدافنا وسوف نتحسن".

وتابع: "أعتقد أننا سوف نتحسن شيئًا فشيئًا، نحن نركز في عملنا وأريد أيضًا أن أرى ريال مدريد ينتصر، في عام 2017 عندما فزنا بكل شيء، بدأنا أيضًا في بداية الموسم بخسارة، عندما يبدأ الموسم الرسمي سنكون مستعدين".