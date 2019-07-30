رياضة | الخطيب أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء في المدير التنفيذي الأسبق للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء في المدير التنفيذي الأسبق للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كأول الحاضرين في عزاء اللواء محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي والمقام حاليا في مسجد عمر مكرم.

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كما تواجد في العزاء عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق وهشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والذين تقدموا بخالص التعازي لأسرة الراحل.

وكان محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وقطاعات النادي قد نعوا ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام المدير التنفيذى الأسبق للنادى الذى توفى الخميس الماضي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.