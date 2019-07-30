رياضة | مشادة قوية بين راموس ونجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة قوية بين راموس ونجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانيةأ أن هناك حالة من الغضب الشديد بين ثنائي ريال مدريد، سيرجيو راموس ولوكا مودريتش اثناء المباراة ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأفادت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، أنه شوهد ذلك الغضب عندما طلب سيرجيو راموس من مودريتش اللعب بشكل افضل و قاله له الكرواتي اتركني وحدي.

الجدير بالذكر ان ريال مدريد تلقى الخسارة بهدف نظيف، سجله هاري كين في الدقيقة 22 ، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أودي الودية بألمانيا.