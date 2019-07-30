رياضة | خاص - الزمالك يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الإدارة البيضاء تنتظر رد المدير الفني على بعض الأمور والوصول لاتفاق نهائي لتوقيع العقود والإعلان عن توليه تدريب الفريق بشكل رسمي.