رياضة | خاص - الزمالك يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الزمالك يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.
وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الإدارة البيضاء تنتظر رد المدير الفني على بعض الأمور والوصول لاتفاق نهائي لتوقيع العقود والإعلان عن توليه تدريب الفريق بشكل رسمي.
ويحظى بيدرو بإعجاب إدارة الزمالك بشكل كبير وله الأولوية عن باقي المدربين المرشحين على الساحة.