رياضة | زيدان يتحدث عن مصير بيل ورودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مصير بيل ورودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد سبب عدم مشاركة الدولي الويلزي جاريث بيل أمام توتنهام في مباراة نصف نهائي كأس أودي.

وتلقى ريال مدريد هزيمة جديدة قبل بداية الموسم من توتنهام بهدف دون رد أحرزه الهداف الإنجليزي هاري كين خلال الدقيقة "22" وذلك مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس أودي.

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وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الويلزي جاريث بيل اليوم لم يكن على ما يرام، ولذلك كان من الأفضل عدم إشراكه".

وكان جاريث قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني لولا أن المفاوضات قد فشلت ولم يحدد مصيره حتى الآن.

وانتقل "زيدان" للحديث عن خاميس رودريجيز، قائلاً: "لا أعرف بصراحة ما سيحدث لرودريجيز، نحن هنا للتدرب واللعب وأنا أفكر فقط في ذلك".