رياضة | طاقم أوغندي يقترب من إدارة أولى مباريات الأهلي الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم أوغندي يقترب من إدارة أولى مباريات الأهلي الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، على ترشيح طاقم تحكيم أوغندي، لإدارة مباراة الأهلي أمام إطلع بره الجنوب سوداني، بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت تقارير أوغندية اليوم، عن إسناد الكاف مهمة المباراة، إلى بريان ميرو نسوجوبا كحكم ساحة، على أن يعاونه كلا من لي أوكيلو مساعدًا أول وموسى باليكوا مساعدًا ثانيًا، فيما يكون الحكم الرابع أليكس موهابا.

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب السوداني، يوم 11 أغسطس المقبل بالقاهرة، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.