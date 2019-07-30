رياضة | زيدان يحرج كورتوا بسبب "نافاس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحرج كورتوا بسبب "نافاس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، بمستوى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وذلك في مباراة توتنهام والتي جمعت الفريقين بدور نصف نهائي كأس أودي.

وسقط ريال مدريد أمام توتنهام بهدف دون مقابل سجله هاري كين بالدقيقة "22" وذلك اليوم الثلاثاء في مباراة نصف نهائي بطولة كأس أودي.

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وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كيلور نافاس لعب مباراة رائعه اليوم، لا أعتقد أن هناك لاعبًا فعل مافعله اليوم، لذلك يجب علينا أن نكون مستعدين".

وتابع: "حالياً نحن نعمل مع تلك المجموعة وأنا واثق بشكل كبير بهؤلاء اللاعبين، صحيح إنه ليس الوقت المناسب، ولكننا لن نستسلم".

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية من أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 بمشاركة الحارس تيبو كورتوا الذي خرج بتصريح مثير قبل المباراة معلناً أنه الحارس رقم واحد في النادي الملكي.