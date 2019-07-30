الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | فلورنتينو بيريز يتحدي زيدان ويتجه نحو الصفقة المفضلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يتحدي زيدان ويتجه نحو الصفقة المفضلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس مازال يتمسك بالتعاقد مع النجم البرازيلي دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلمه بتحقيق تلك الصفقة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع نيمار رغم عدم رغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على إتمام تلك الصفقة.

ويذكر أن الإسبانى يتمسك أيضاً فى إعادة نيمار مرة أخرى لصفوف الباوجرانا بعد رحيله لباريس عام 2017.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا