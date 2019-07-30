رياضة | فلورنتينو بيريز يتحدي زيدان ويتجه نحو الصفقة المفضلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يتحدي زيدان ويتجه نحو الصفقة المفضلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مازال يتمسك بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلمه بتحقيق تلك الصفقة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع نيمار رغم عدم رغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على إتمام تلك الصفقة.

ويذكر أن برشلونة الإسبانى يتمسك أيضاً فى إعادة نيمار مرة أخرى لصفوف الباوجرانا بعد رحيله لباريس عام 2017.