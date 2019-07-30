مشاهدة مباراة اليمن وفلسطين بث مباشر اليوم الثلاثاء 30-7-2019

مشاهدة مباراة اليمن وفلسطين، حيث يتواجه المنتخبان اليوم الثلاثاء 30/7/2019، ضمن مباريات الفريقين للجولة الأولى من تصفيات غرب آسيا.

تأتي مباراة اليمن وفلسطين ضمنالجولة الافتتاحية للفريقين ضمن مباريات اتحاد غرب آسيا 2019، في تمام العاشرةوالنصف بتوقيت صنعاء والرياض.

تنقل العديد من القنوات مباراة فلسطين واليمن اليوم على كل من العراقية الرياضية اتش دي، والاردنية والكويت الرياضية بلس HD.

بث مباشر مباراة فلسطين واليمن

تقام المباراة على ملعب كربلاء، بعد غياب تام عن استضافة البطولات الرسمية العربية والقارية عن دولة العراق بعد فك الحظر عنها.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل قليل تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره الفلسطيني التي ستقام بعد اقل من ثلاث ساعات في مدينة كربلاء العراقية ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة غرب اسيا.

وسيلعب المنتخب بطريقة 3-4-3 كالتالي:-

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في حراسة المومى سالم عوض

- وفي الدفاع مدير عبدربه واحمد الصادق ومحمد فؤاد

وفي الاطراف مفيد جمال ومحمد بارويس بالاضافة الى لاعبي الارتكاز عماد منصور وأحمد سعيد

وفي الهجوم عبدالواسع المطري واحمد السروري ومحسن قراوي.

وكشفت قناة الكويت الرياضية عن تعين المعلق ((طارق الملا)) معلقاً على مباراة منتخبنا الوطني أمام فلسطين في الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا.

ويسعى منتخبنا لتحقيق ظهور إيجابي في بداية مشواره بالبطولة، خصوصاً مع الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الجولة الأولى في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات "فلسطين، لبنان، سوريا، العراق".