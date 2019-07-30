الارشيف / اخبار الرياضه

صفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس في طور الاكتمال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل وكيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، إلى لندن اليوم الثلاثاء، للتفاوض مع مانشستر يونايتد حول انتقال موكله إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن وكيل ديبالا سيتفاوض مع مانشستر يونايتد حول انتقال ديبالا إلى أولد ترافورد، مقابل انتقال روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس.

وتدور الكثير من التكهنات حول مستقبل ديبالا في يوفنتوس، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة خلال الموسم المنصرم، وتحديدًا بعد انضمام .

 

Advertisements

ويطمح مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديبالا، خاصة في ظل إجادته في أكثر من مركز، على الجناحين، وصانع ألعاب، ورأس حربة.

 

وينتظر يوفنتوس أن يتوصل وكيل ديبالا لاتفاق مع يونايتد حول البنود الشخصية للاعب، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة التبادلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس في طور الاكتمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا