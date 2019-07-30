صفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس في طور الاكتمال

وصل وكيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، إلى لندن اليوم الثلاثاء، للتفاوض مع مانشستر يونايتد حول انتقال موكله إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن وكيل ديبالا سيتفاوض مع مانشستر يونايتد حول انتقال ديبالا إلى أولد ترافورد، مقابل انتقال روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس.

وتدور الكثير من التكهنات حول مستقبل ديبالا في يوفنتوس، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة خلال الموسم المنصرم، وتحديدًا بعد انضمام كريستيانو رونالدو.

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ويطمح مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديبالا، خاصة في ظل إجادته في أكثر من مركز، على الجناحين، وصانع ألعاب، ورأس حربة.

وينتظر يوفنتوس أن يتوصل وكيل ديبالا لاتفاق مع يونايتد حول البنود الشخصية للاعب، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة التبادلية.