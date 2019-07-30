شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعمق جراح ريال مدريد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (ميونيخ)

عمق توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، جراح ريال مدريد الإسباني بالفوز عليه 1-صفر اليوم (الثلاثاء) على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ ضمن كأس «أودي» الودية.

ودخل النادي الملكي إلى المباراة في هذه الدورة الرباعية التي يشارك فيها أيضا بايرن ميونيخ المضيف وفنربخشه التركي، بمعنويات مهزوزة تماما إثر خسارته المذلة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد 3-7 (الجمعة) في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، ما جعل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في وضع لا يحسد عليه.

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وكانت الخسارة أمام الجار المدريدي الثانية في ثلاث مباريات خاضها ريال في كأس الأبطال الدولية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ 1-3، مقابل تعادل 2-2 وفوز بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي.

ثم وجه توتنهام ضربة جديدة إلى ريال وعقد وضع مدربه زيدان الذي يواجه مشكلات بالجملة قبيل انطلاق الموسم إن كان من ناحية الإصابات العديدة في صفوف الفريق، أبرزها لماركو أسينسيو الذي انتهى موسمه قبل أن يبدأ، أو قراره بالتخلي عن الويلزي غاريث بايل ثم تعطيل صفقة انتقاله إلى الدوري الصيني وحصوله على راتب أسبوعي خيالي قدره مليون يورو.

ويدين النادي اللندني بفوزه الثاني في ثالث مباراة تحضيرية للموسم الجديد، إلى هاري كاين الذي سجل الهدف الوحيد في الشوط الأول إثر خطأ من الظهير البرازيلي مارسيلو (22).

ورغم الهدف المبكر، عجز ريال عن تجنب الهزيمة في هذه المباراة التي أجرى خلالها الفريقان تعديلات بالجملة خلال الشوط الثاني دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة، ليتأهل توتنهام إلى نهائي كأس «أودي» حيث يلتقي (الأربعاء) مع الفائز من المباراة المقررة بين بايرن وفنربخشه، على أن يلعب ريال مباراة المركز الثالث.