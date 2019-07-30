شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يهزم جدة السعودي فى بروفة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
فاز فريق الإتحاد السكندرى على جدة السعودى بهدفين مقابل هدف في أولي التجارب الودية لزعيم الثغر استعدادا لكاس مصر .
أحرز أهداف الاتحاد كل من مروان النجار ومحمد ناجى جدو ، وقام طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بإشراك عدد كبير من اللاعبين وتجربة بعض الصفقات الجديدة لمشاهدتهم على الطبيعة بعدما أبرم مسئولو النادى الأخضر عدد من الصفقات السوبر كان أخرها عماد السيد حارس مرمى الزمالك .
يذكر ان الإتحاد السكندرى سيستهل الموسم الجديد بانتظار الفائز من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة لمواجهته فى الدور قبل النهائى لكأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى .
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