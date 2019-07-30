شكرا لقرائتكم طارق السيد: رحيل محمود كهربا عن الزمالك لم و لن يؤثر على الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رحيل محمود كهربا عن الزمالك خلال الفترة الأخيرة لم و لن يؤثر علي فريق الزمالك. تابع السيد فى تصريحات لقناة TIME SPORTS ، الفرق الكبيرة مثل الزمالك و الأهلي لا تتأثر بغياب لاعب، والزمالك لن يتأثر برحيل كهربا أو غيره فهناك أكثر من لاعب كبير فى الفريق. Advertisements وكان كهربا وقع رسميا على عقود الانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب. وكان نادى الزمالك أرسل خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، يوم الخميس الماضى، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا إلى أفيس البرتغالى.

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