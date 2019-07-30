شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الاندية بسداد نسبة الـ15 % الخاصة بالبث الفضائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدورى الممتاز الـ18 يشترط فيه سداد نسبة الـ15 % الخاصة بالبث الفضائي من أجل الموافقة على قيد الصفقات الجديدة. Advertisements وأنطلقت أمس الإثنين 29 يوليو فترة القيد الصيفية للموسم الجديد 2019 – 2020 و التى تستمر حتي 29 أغسطس من الشهر الجاري. ومنح مسئولو اتحاد الكرة تعليمات للجنة شئون اللاعبين بعدم قيد أى صفقات جديدة إلا دون سداد مستحقات الجبلاية الخاصة بنسبة الـ15 %.

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