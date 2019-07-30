شكرا لقرائتكم الزمالك يستغنى عن مدبولى للإسماعيلى من أجل عيون عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو نادى الإسماعيلى من الحصول على خدمات أحمد مدبولي لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الموافقة على انتقال محمد عواد حارس الدراويش للقلعة البيضاء.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مدبولي سينضم للإسماعيلي في صفقة انتقال محمد عود للفريق الأبيض بعدما توصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي على ضم الحارس.

كان مسئولو نادي الزمالك نجحوا فى إنهاء صفقة ضم محمد عواد بعد التوصل لاتفاق رسمى مع إدارة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم حراسة المرمى، حيث أكد مصدر أن مرتضي منصور سيعلن عن ضمه خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد غدًا فى مقر النادى بميت عقبة، على أن يتم قيد الحارس محليا وأفريقيا.

ويعقد رئيس نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية عشر من صباح غدا ،الأربعاء، فى مقر القلعة البيضاء للإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض والاستعدادات للموسم الجديد.

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كما سيتحدث خلال المؤتمر عن أسباب إقالته لخالد جلال والاتجاه للتعاقد مع مدرب أجنبى لقيادة الفريق خلال مباريات الموسم الكروي الجديد.

كان خالد جلال قاد الزمالك فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربى والجونة والإسماعيلى والأهلى على الترتيب، حقق خلالهم التعادل فى مباراتين وفاز فى أخرى وهُزم أمام الأحمر فى القمة 118 من الدورى.

يذكر أن الزمالك أنهى مسابقة الدوري محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب خلف الأهلى الذي حصد اللقب رسمياً بفارق 8 نقاط عن الأبيض.

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