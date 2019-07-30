الخطيب أول الحاضرين في عزاء اللواء محمود علام...

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جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواجد كأول الحاضرين في عزاء اللواء محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي والمقام حاليآ في مسجد عمر مكرم. كما تواجد في العزاء شطة نجم الأهلي السابق وهشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كان محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وقطاعات النادي قد نعوا ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام المدير التنفيذى الأسبق للنادى الذى توفى الخميس الماضي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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