شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: طلب إنعقاد عمومية خلال الفترة المقبلة باطل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بأحد أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة أن إجراءات طلب إنعقاد عمومية خلال الفترة المقبلة " باطلة".

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تابع المصدر : أن اللائحة تنص على ضرورة مرور عام من أخر جمعية عمومية تم عقدها لطلب عقد عمومية أخري ، و أن أخر عمومية عقدت كانت فى 23 فبراير 2019 .

أضاف المصدر أن الدعوة الحالية من قبل بعض الأندية لإقامة جمعية عمومية ستكون متضمنة لبعض البنود التى عقدت فى عمومية فبراير وأهمها تعديل اللائحة و هذا سبب ثاني لبطلان إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لاتحاد الكرة.