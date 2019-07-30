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شكرا لقرائتكم محمد أوناجم يصل القاهرة برفقة بن شرقى للانضمام لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد أوناجم فى القاهرة
محمد أوناجم
محمد أوناجم يجتمع بمسئولي الزمالك
محمد أوناجم يمتلك مسيرة ناجحة
ويمتلك محمد أوناجم مسيرة كروية ناجحة حيث شارك اللاعب المغربى البالغ 27 عاما فى 103 مباريات، مع الوداد المغربى، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا.
أشرف بن شرقى
ومن المنتظر أن يُعلن مرتضى منصور، صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشر صباح غد الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.
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