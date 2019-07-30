شكرا لقرائتكم محمد أوناجم يصل القاهرة برفقة بن شرقى للانضمام لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد أوناجم فى القاهرة

وصل المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربى برفقة مواطنه أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الجديد، إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل تمهيدا لإعلان انتقاله بشكل رسمى لصفوف القلعة البيضاء بالميركاتو الصيفى الحالى.



محمد أوناجم

محمد أوناجم يجتمع بمسئولي الزمالك Advertisements

ويعقد محمد أوناجم جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، قبل الإعلان عن ضمه بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



محمد أوناجم يمتلك مسيرة ناجحة

ويمتلك محمد أوناجم مسيرة كروية ناجحة حيث شارك اللاعب المغربى البالغ 27 عاما فى 103 مباريات، مع الوداد المغربى، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا.



أشرف بن شرقى

ومن المنتظر أن يُعلن مرتضى منصور، صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشر صباح غد الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.