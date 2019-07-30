شكرا لقرائتكم انبى يرفض التفريط فى على فوزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادى إنبى بعلى فوزى الظهير الأيمن للفريق البترولى، رافضين التفريط فى خدماته والانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد علاء خشب رئيس نادي انبي أن مجلس الإدارة قرر عدم الاستغناء عن أى لاعب خلال الموسم الحالي حرصا على استقرار الفريق في الموسم المقبل، مشددًا إنه رفض رحيل أى لاعب من القوام الأساسى خوفا من تعرض الفريق لشبح الهبوط مثلما حدث الموسم الماضي.

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وكان مسئولو إنبى نجحوا فى تجديد استعارة محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد انتهاء إعارته للفريق البترولى بالموسم المنقضى.

وحصل إنبى على توقيع روقا على عقود استعارته موسم واحد على سبيل الإعارة خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مسئولو الفريق البترولى فى وجود وكيل أعماله ميدو حزين الذى ساهم فى تسهيل انهاء الصفقة.