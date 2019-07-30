شكرا لقرائتكم مويس كين يقترب من الانتقال إلى إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب مويس كين مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من الانتقال إلى إيفرتون الإنجليزي، وذلك طبقاً لتقارير إعلامية نشرت يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة"لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 30 و40 مليون يورو تمت الموافقة عليها من جانب النادي الإيطالي، ومن المتوقع أن يخضع كين (19 عاماً) للفحص الطبي يوم الأربعاء.

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وكان كين سجل ستة أهداف ليوفنتوس الموسم الماضي، كما أنه سجل هدفاً في ثاني مباراة يخوضها مع منتخب إيطاليا، ليصبح ثاني أًصغر لاعب يسجل هدفاً للمنتخب الوطني.

ووصفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن انتقال مويس إلى إيفرتون ربما يكون أكبر مجازفة في الانتقالات خلال العام الجاري.

وتأتي صفقة ضم كين بعد أن باع إيفرتون لاعبه الدولي السنغالي إدريسا غاي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو.