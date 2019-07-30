تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام في بطولة كأس أودي

يستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي، ويُحاول فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان في وضع اللمسات الأخيرة لمرحلة الاستعدادات التي يقوم بها قبل بداية الموسم المُقبل، وشهدت المباريات الأخيرة نتائج سيئة منها المباراة الأخيرة أمام اتلتيكو والتي خسر فيها الملكي بسباعية.

ريال مدريد وتوتنهام

لا شك أن مباراة اليوم تضم مدرستين مختلفتين في عالم كرة القدم مما يُضفي على اللقاء إثارة كبيرة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة الرابعة بتوقيت جرينتش والسادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويُنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق سوار الذهب.

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام

وقد تحدث نجم ريال مدريد السابق كرستيانو رونالدو عن حزنه عندما رحل عن النادي الملكي الذي بقى فيه قرابة التسعة أعوام حقق فيها الكثير خلال مسيرته الكروية وصنع فيها تاريخاً كبيراً، ومن الجدير بالذكر أن الريال أعلن عن إصابة حارسه تيبو كورتوا بإلتواء في الكاحل مما يُبعده عن الملاعب لمدة شهر.

الدقيقة 6: توتنهام تحاول التسجيل مبكراً وتُهاجم منذ الدقيقة الأولى لكن دون خطورة على مرمى نادي ريال مدريد

الدقيقة 20: توتنهام ينجح في فرض السيطرة على اللقاء ويصل لمرمى نافاس بتصويبة لكنها تخرج للركنية.

الدقيقة 23: هاري كين يُحرز الهدف الأول لصالح توتنهام بعد الاستفادة من خطأ دفاعي بعدما أنقذ الكرة مارسيلو من الخروج للتماس

انتهت المباراة بفوز توتنهام على ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء