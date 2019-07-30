كأس أودي: تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم الثلاثاء 30-7 وكين يسجل

يترقب متابعي ومناصري الملكي ريال مدريد نتيجة مباراة فريقهم اليوم أمام توتنهام الانجليزي في رابع مباريات فريقهم الودية والثانية أمام الفرق الانجليزية حيث خاض الميرنجي الريال المباراة الأولى أمام بايرن ميونخ والثانية أمام أرسنال وكانت المباراة الماضية أمام غريمه أتلتيكو، أما مباراة اليوم فهى في كأس أودي.

مباراة ريال مدريد وتوتنهام

وتنطلق مباراة ريال مدريد وتوتنهام في تمام الساعة السابعة من مساء الليلة بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث يسعى زيدان من خلال لقاء اليوم لمحو آثار الهزيمة المفاجئة والتاريخية التي تعرض لها فريقه أمام الروخي بلانكوس بنتيجة 7 أهداف مقابل ثلاثة، ومحاولة طمأنة الجماهير التي انتابها القلق بموسم آخر سئ مقبل.

ريال مدريد وتوتنهام اليوم

وقبل انطلاقة مباراة الفريق الأولى في كأس أودي اليوم عاد خاميس رودريجيز لتدريبات ريال مدريد من جديد بعد انتهاء فترة اعارته، وكانت الأيام الأخيرة شهدت أحاديث مكثفة حول رحيل خاميس من ريال مدريد للأتليتي ولكن تشير بعض التقارير إلى اعتماد المدرب الفرنسي عليه مستقبلا بعد اصابة أسينسو

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نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام

وستكون المباراة منقولة عبير قناة بي ان سبورت beIN Sport 1HD بصوت تعليق عربي من سوار الذهب بعد عدد من المباريات الودية التي لم تنقل عبر الشاشات العربية في الكأس الدولية للأبطال.

وصول طاقم اللاعبين والجهاز الفني للناديين لملعب اللقاء منذ عدة دقائق قبل توجههم لآداء عملية الاحماء الخفيفة قبل الانطلاقة الرسمية للشوط الأول

أعُلنت تشكيلة فريق توتنهام الرسمية لمباراة اليوم وكانت: غازانيغا – روز – فيرتونخن – آلديرفيريلد – فويث – وينكس – ندومبيلي – سون – إيركسن – لاميلا – كين