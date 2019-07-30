الريال يعاني .. نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم أمام توتنهام في نصف نهائي كأس أودي

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم في نصف نهائي كأس أودي، حيث تقام مباراة ريال مدريد وتوتنهام في الدور نصف النهائي بكأس اودي الودية تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أليانز أرينا، وستكون مباراة ريال مدريد ضد توتنهام اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت الرياضية ، وذلك من خلال قناة بي ان HD1، كما سيكون هناك اسوديو تحليلي خاص بالمباراة.
ويسعي نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز خلال مبارة اليوم لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الكبيرة التي لحقت به خلال المبراة السابقة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 ف مباراة للنسيان من جانب النادي الملكي، وسيواجه الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وفناربخشه في نهائي البطولة.
من المتوقع ان يكون تشكيل ريال مدريد اليوم امام توتنهام كالتالي: تيبو كورتوا – مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كاربخال – توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.
تشكيل توتنهام اليوم سيضم كلا من: باولو جازينجا أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر – موسى سيسوكو – هاري وينكس – سون هيونج مين – ديلي آلي – كريستيان إريكسن – هاري كين.
سيحاول زين الدين زيدان تجربة عدد كبير من العناصر في ختام المباريات الودية للفريق، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد، وهو الأمر الذي سيجعل الفريق مطالب بتحقيق الفوز أمام توتنهام اليوم.
نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الريال ضد توتنهام في كأس أودي.
- هجوم للنادي الملكي منذ الدقيقة الاولي للمباراة.
- وصلنا للدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- محاولات من جانب الريال لتسجيل الهدف الأول.
- ضغط كبير من توتنهام مع وصولنا للدقيقة 20 من زمن الشوط الاول.
- الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة 22 من زمن المباراة عن طريق هاري كين.
- أقتربنا من نهاية أحداث الشوط الاول، ومازال توتنهام متقدم بهدف دون رد.
- نهاية الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد، وننتظر بداية الشوط الثاني.
- بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وتوتنهام الآن.
- الريال يواصل الضغط على دفاعات توتنهام من أجل تعديل النتيجة.
- وصلنا للدقيقة 80، ومازالت نتيجة الشوط الثاني من مباراة ريال مدرد وتوتنهام هي تقدم السبيرز بهدف دون رد.
- نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على توتنهام بهدف دون رد.