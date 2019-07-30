الريال يعاني .. نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم أمام توتنهام في نصف نهائي كأس أودي

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم في نصف نهائي كأس أودي، حيث تقام مباراة ريال مدريد وتوتنهام في الدور نصف النهائي بكأس اودي الودية تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أليانز أرينا، وستكون مباراة ريال مدريد ضد توتنهام اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت الرياضية ، وذلك من خلال قناة بي ان HD1، كما سيكون هناك اسوديو تحليلي خاص بالمباراة.

ويسعي نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز خلال مبارة اليوم لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الكبيرة التي لحقت به خلال المبراة السابقة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 ف مباراة للنسيان من جانب النادي الملكي، وسيواجه الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وفناربخشه في نهائي البطولة.

من المتوقع ان يكون تشكيل ريال مدريد اليوم امام توتنهام كالتالي: تيبو كورتوا – مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كاربخال – توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

تشكيل توتنهام اليوم سيضم كلا من: باولو جازينجا أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر – موسى سيسوكو – هاري وينكس – سون هيونج مين – ديلي آلي – كريستيان إريكسن – هاري كين.

سيحاول زين الدين زيدان تجربة عدد كبير من العناصر في ختام المباريات الودية للفريق، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد، وهو الأمر الذي سيجعل الفريق مطالب بتحقيق الفوز أمام توتنهام اليوم.

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام