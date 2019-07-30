ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام 0-1 ببطولة أودي الودية

ملخص مباراة ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير الودية في بطولة أودي الودية التي تجمع بين الفريقين، حيث يخوض النادي الملكي بمدربه زين الدين زيدان المباراة اليوم بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها في الودية السابقة أمام أتلتيكو مدريد بسباعية مهينه بعض الشئ، وسيكون على لاعبي الملكي اليوم البحث عن كبرياءهم.

المباراة ضمن بطولة اودي التي ينظمها نادي بايرن ميونخ وتضم إلي جوار الفريقين، كلاَ من بايرن ميونخ وفنربخشه التركي، سوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع في المنطقة العربية عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وسوف يعلق عليها المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب.

ويلعب كلا الفريقين بالتشكيلة المثالية مع بعض التغييرات، خاصة أن لاعبي الفريقين جميعهم قد عادوا من الإجازة، وسيكون بوتشينو مدرب توتنهام وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أمام فرصة لتجربة عدد من اللاعبين قبل بداية الموسم والأحتكاك القوي ببعضهم البعض في تلك المواجهة على الأراضي الألمانية.

ملخص مباراة ريال وتوتنهام