نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم الثلاثاء الموافق 30-7-2019 في نصف نهائي كأس أودي

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب اليانز أرينا، حيث اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد وتوتنهام في إطار مباريات الدور نصف النهائي بكأس أودي 2019 في واحدة من أقوي مباريات البطولة، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 30-7-2019 في إطار مباريات الدور نصف النهائي بكأس أودي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
وستكون مباراة ريال مدريد ضد توتنهام منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن سبورت الأولي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة.
وسيضم تشكيل ريال مدريد اليوم ضد توتنهام كلا من: تيبو كورتوا – مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كاربخال – توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.
يتوقع الجميع أن تشهد مباراة الريال وتوتنهام اليوم الكثير من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة كلا الفريقين في تقيق الانتصار، وخاصة من جانب الريال بعد الخسارة الكبيرة خلال المباراة الماضية امام اتلتيكو مدريد في مباراة أزعجت جميع عشاق ومحبي النادي الملكي.
وقت قليل متبقي على بداية أحداث الشوط الأول من مبارة الريال ضد توتنهام في نصف نهائي كأس أودي في مباراة يتابعه عدد كبير من عشاق الفريقين في كل مكان حول العالم.
من المتوقع أن تكون تشكيل توتنهام اليوم كالتالي: باولو جازينجا أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر – موسى سيسوكو – هاري وينكس – سون هيونج مين – ديلي آلي – كريستيان إريكسن – هاري كين.
وصول الفريقين إلي ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء قبل بداية المباراة، وحضور جماهيري كبير داخل ملعب المباراة لمساندة الفريقين.
نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم
- دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وتوتنام في نصف نهائي كأس أودي.
- بدأت الآن أحداث مباراة الريال وتوتنهام في نصف نهائي كأس أودي الودية.
- محاولات هجومية للفريقين منذ الدقيقة الاولي للمباراة، وهو الامر الذي يشير إلي قوة المباراة.
- وصلنا للدقيقة 20 من زمن الشوط الاول، ومازالت نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف، وضغط كبير من جانب السبيرز.
- هاري كين يسجل أولي أهداف المباراة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، وتصبح تيجة مباراة الريال وتوتنهام الآن هي 1-0 للسبيرز.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الاول، وتوتنهام متقدم بهدف دون رد.
- نهاية الشوط الأول بتقدم توتنهام على ريال مدريد بهدف دون رد في شوط قوي من جانب السبيرز.
- بداية الشوط الثاني.
- محاولات مستمرة من جانب الريال لتعديل النتيجة.
- وصنا للدقيقة 70 من زمن الشوط الثاني، والريال يعاني دفاعياً وسط سيطرة كبيرة من السبيرز.
- تغييرات بالجملة في صفوف النادي الملكي مع وصولنا للدقيقة 80.
- نهاية المباراة بفوز توتنهام على ريال مدريد بهدف دون رد.