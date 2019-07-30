كين يحسمها: ملخص مباراة ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير 1-0 الودية اليوم

ملخص مباراة ريال مدريد وتوتنهام، تلعب مباراة ريال مدريد ضد توتنهام في تمام الساعة السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في لقاء ودي منتظر ضمن بطولة اودي الودية التي ينظمها العملاق الألماني بايرن ميونخ على ملعبه التاريخي اليانز أرينا بمدينة ميونخ.

من المتوقع ان تكون مليئه بالنجوم العالميين، كما ستكون هناك تجربه لعدد كبير من اللاعبين الشباب، وكان الفريقين قد لعبا العديد من المباريات الودية خلال الأسبوعيين الماضيين من أجل الاستعداد للموسم الكروي في انجلترا وأسبانيا، اللذان سيبدأن خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيبدأ الدوري الانجليزي يوم 8 أغسطس المقبل، ويليه بأسبوع الدوري الأسباني لكرة القدم.

وكان المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان قلل من هزائمه في المباريات الوديه الأخيرة وخاصة امام كلاً من بايرن ميونخ والهزيمة الكبيرة الأخيرة امام اتلتيكو مدريد الذي أكد ان فريقه لعب مباراة ودية بينما الخصم لعب مثلما يلعب مباراة نهائية، وهو نفس المعنى الذي صرح به قائد الفريق سيرجو راموس

تشكيلة ريال مدريد الرسمية: في حراسة المرمى، كيلور نافاس، وفي الدفاع كلاً من مارسيلو , راموس , فاران , كارفخال وفي منتصف الملعب مودريتش , كروس , هازارد , فاسكيز , رودريغو ومهاجم وحيد بنزيما.

الأزمات في ريال مدريد كثيرة فيما تبقى من مباريات بدوري أبطال اوروبا ولعل أبرزها قضية بيل ثم حسم التعاقد مع بوجبا و تأكيد مستقبل خاميس و ايسكو و لوكاس بالإضافة إلى حسم اللاعب الذي سيشغل مركز الجناح الأيمن.

ملخص مباراة ريال مدريد وتوتنهام