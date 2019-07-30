الامارات | بالفيديو.. بلاغ بوجود قنبلة في سيارة ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بلاغ بوجود قنبلة في سيارة ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت المشاكل المتعلقة بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهذه المناسبة ببلاغ يفيد بوجود قنبلة داخل سيارته المتواجدة في في مطار برشلونة، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية أن قوات الأمن فى مطار برشلونة "أل- برات" تلقت بلاغاً يفيد بتواجد متفجرات داخل سيارة ليونيل ميسي ، وهو ما دفع الأمن لحملة تفتيتش السيارة تأميناً للمطار من أى مخاطر وقبل عودة النجم الأرجنتينى إلى برشلونة واستقلالها

وقامت الشرطة بالتحقق فوراً من سلامة السيارتين باستخدام مجموعة من الكلاب قبل أن تتأكد من عدم وجود أي قنابل ملصقة بأي من السيارتين.

وترك ميسي وسواريز سيارتيهما في موقف خاص بالمدينة لعدة أيام كي يتجولا بالجزيرة خلال فترة العطلة وحين كانا يهمّان بالعودة والانطلاق طلبت الشرطة من الاثنين التوقف إلى حين التأكد من سلامة السيارتين.