شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيو لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد دائرة اهتمامات برشلونة مؤخرا، ليس لجودته ولكن لتوافر المواصفات التى يبحث عنها النادى الكتالونى فى الظهير الإيطالى.

‎وبحسب شبكة «إيه إس بى إن» الأمريكية فإن أنظار برشلونة اتجهت لدارميان والسبب ثمنه القليل، وذلك بحسب ما علمته من مصادر لها داخل الفريق.

‎نية مانشستر يونايتد فى الاستغناء عن دارميان ستكون سببا فى بيعه بمبلغ قليل، وهو ما يتوافر مع رغبة برشلونة فى التعاقد مع ظهير أيسر.

‎وخرج دارميان من قائمة مانشستر يونايتد التى ستخوض ودية ضد فريق كريستيانسود النرويجى.

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‎برشلونة يحتاج لضم ظهير أيسر، إذ لا يمتلك الفريق سوى خوردى ألبا، والخيارات الأولية المطروحة فى السوق ستكلف خزائن النادى الكثير من الأموال بحسب التقرير.

‎النادى اهتم بدافيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ، وجونيور فيربو ظهير ريال بيتيس وفيليب ماكس ظهير أوجسبورج، لكن ارتفاع أسعار تلك الأسماء يحول دون التوقيع معهم.

ولم ينجح برشلونة فى التعاقد مع ألبرتو مورينو بعد نهاية عقده مع ليفربول، وكذلك فيلبى لويس الذى انتهى تعاقده مع أتلتيكو مدريد وفضل العودة للبرازيل واللعب لفلامنجو فريق طفولته.

‎وكان برشلونة قد استغنى عن خدمات الظهير الشاب مارك كوكوريا لصالح نادى خيتافى.

‎وانتقل دارميان إلى يونايتد صيف 2015 قادما من تورينو.

‎صاحب الـ29 عاما يستطيع اللعب فى مركز الظهير الأيسر والأيمن، وشارك مع الشياطين الحمر فى 92 مباراة فى كل المسابقات وسجل هدفا وصنع 4.