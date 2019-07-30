شكرا لقرائتكم خبر عن كولن يعلن ضمه نجم نسور قرطاج فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى كولن الألمانى، تعاقده رسميا مع التونسى الدولى إلياس السخيرى (24 عاما) قادما من نادى مونبلييه الفرنسى.

ووقع اللاعب التونسى على عقد مع النادى الألمانى يمتد حتى 2023 بعد استكمال الفحص الطبى، دون الكشف عن المقابل المالى.

وتجدر الإشارة إلى أن السخيرى، كان يلعب فى مونبلييه منذ 2014، كما التحق بمنتخب تونس الأول سنة 2018 وخاض مع نسور قرطاج 23 مباراة، وكان من أفضل اللاعبين فى تشكيلة الفريق بكأس أمم إفريقيا «مصر 2019».

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وقال السخيرى، للموقع الرسمى لنادى كولن: «أعتقد أننى غيرت وجهتى نحو البوندزليجا فى الوقت المناسب، مسؤولو كولن نجحوا فى إقناعى بتلك التجربة، وأنتظر بفارغ الصبر الالتحاق بزملائى الجدد».

وقال آرمين فيه، المدير الإدارى لكولن: «إلياس لاعب قوى وسريع يتسم بطول القامة والقوة فى استخلاص الكرة كما يتمتع برؤية جيدة للملعب والكفاءة فى المراوغة بالكرة».

وأوضح كولن أن السخيرى سينضم إلى استعدادات الفريق فى غضون أسبوعين بعد انتهاء إجازته الحالية.

ويستهل كولن مسيرته فى الدورى الألمانى (بوندزليجا) هذا الموسم فى ضيافة فولفسبورج يوم 17 أغسطس المقبل.