شكرا لقرائتكم خبر عن «البايرن» يبدأ رحلة الدفاع عن لقب «البوندزليجا» بمعسكر فى «تيجرنزيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بايرن ميونخ حامل لقب الدورى الألمانى لكرة القدم (بوندزليجا)، أنه سيقيم معسكرًا تدريبيًا أخيرًا قبيل بداية مشواره فى الموسم الجديد، وذلك عقب مباراة كأس السوبر الألمانى المقررة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

وأوضح النادى البافارى أن فريقه سيخضع لمعسكر لمدة خمسة أيام بين السادس والعاشر من أغسطس المقبل فى تيجرنزيه، وسيتضمن حصصا تدريبية تقام بحضور الجماهير ومباراة ودية أمام فريق جوتاخ- إجرن فى الثامن من أغسطس.

وبعد يومين من نهاية المعسكر، يستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب كأس ألمانيا بلقاء إنرجى كوتبوس ثم يبدأ رحلة الدفاع عن لقب البوندزليجا بمواجهة هرتا برلين فى 16 أغسطس. وفى سياق آخر، شرط وحيد اقترحه نادى بايرن ميونيخ الألمانى للموافقة على رحيل لاعبه النمساوى الدولى دافيد ألابا لصفوف برشلونة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد ألابا الهدف الأبرز لدى المدرب آرنيستو فالفيردى لتعزيز مركز الظهير الأيسر، وذلك على حساب جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس الذى يعد الحل البديل فى حال فشل وصول ألابا.

واشترط بايرن ميونيخ الألمانى موافقة برشلونة على رحيل الفرنسى الدولى عثمان ديمبيلى من صفوف الفريق للبافارى مقابل ذهاب ألابا لصفوف النادى الكتالونى فى الصيف الجارى.

ولا ينوى برشلونة الموافقة على رحيل ديمبيلى فى الصيف الحالى حيث يأمل نجاح اللاعب الفرنسى فى تصحيح أوضاعه والانضباط السلوكى فى الموسم المقبل.

Advertisements

الجميع فى برشلونة يثق تماما فى قدرات ديمبيلى من الناحية الفنية لكن المشكلة كانت فى شخصية اللاعب وقلة الانضباط، بينما وعد اللاعب من جانبه إدارة النادى بتقديم موسم رائع على جميع المستويات مما دفع النادى الكتالونى للتمسك به فى الصيف الحالى ورفض فكرة بيعه. وأعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لبايرن ميونيخ ثقته فى انضمام الألمانى ليروى سانى لفريقه قادما من مانشستر سيتى الإنجليزى.

الجناح البالغ 23 عاما يتداول اسمه بقوة للانضمام لصفوف البافارى عقب رحيل الفرنسى فرانك ريبيرى واعتزال الهولندى آريين روبن.

كوفاتش تحدث لشبكة «ZDF» الألمانية عن سانى قائلا «الإدارة ملتزمة جدا فى ذلك وأنا واثق جدا فى ضم سانى»، و«ليروى لاعب كبير وأثبت ذلك فى إنجلترا ومع المنتخب الوطنى».

وكان أولى هونيس رئيس بايرن ميونيخ قد أكد سابقا أن قيمة انتقال اللاعب «مجنونة»، بعدما أوضحت بعض التقارير إلى احتمالية انتقاله للبافارى مقابل 100 مليون يورو.

سانى سجل 10 أهداف وصنع 11 الموسم الماضى فى الدورى الإنجليزى وحقق الرباعية المحلية التاريخية مع السيتيزين.

ولعب سانى سابقا لشالكه الألمانى فى الفترة من 2011 وحتى 2016 قبل الانتقال لسيتى مقابل 37 مليون جنيه إسترلينى.

كانت تقارير ألمانية كشفت عن حالة من العصيان والغليان للنجوم الكبار داخل فريق بايرن ميونيخ الألمانى ضد إدارة النادى بسبب عدم التعاقد مع صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير إن كبار النجوم بالعملاق البافارى أبدوا غضبهم الشديد من سياسة إدارة النادى فى ملف التعاقدات بالميركاتو الصيفى الحالى، على الرغم من الحصول على الدورى الألمانى الموسم الماضى. وكان كارل هاينز رومينيجيه، المدير العام لنادى بايرن ميونيخ، قال فى تصريحات أبرزتها الصحيفة منذ فترة قليلة: «سيتعين علينا القيام بنشاط أكبر فى الصيف، وتجديد قالب الفريق»، وشددت الصحيفة على أن البافارى لم يقم بإبرام تعاقدات من العيار الثقيل. وأعلن بايرن ميونيخ تعاقده رسميًا مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبنيامين بافارد، بطل العالم مع منتخب فرنسا، من صفوف شتوتجارت، إلا أن نجوم النادى الألمانى يرون أن النادى يحتاج إلى تدعيم خاصة فى خط الهجوم، لا سيما بعدما رحل الجناحان فرانك ريبرى وأريين روبين بعد سنوات عديدة قضاها اللاعبان فى خدمة النادى، فضلًا عن انتهاء إعارة خاميس رودريجيز وعودته إلى ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بيع المدافع ماتس هوملز إلى بوروسيا دورتموند، ورافينيا ألكانتارا إلى فلامنجو البرازيلى فى صفقة انتقال حر أدى إلى حالة غضب شديد لنجوم الفريق من رحيل الثنائى وعدم النجاح حتى الآن فى تعويضهما بصفقات قوية.