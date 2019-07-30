شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أغسطس تقديم «رينارد» مديرًا فنيًا للمنتخب السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد السعودى لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل يوم 4 أغسطس المقبل موعدا لعقد المؤتمر الصحفى لتقديم الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى الجديد للمنتخب السعودى، حتى مونديال 2022، مع إمكانية التجديد التلقائى فى حال تأهل الأخضر السعودى للمونديال.

وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودى أنه تم اختيار رينارد بعد المفاضلة بين ثلاثة مدربين، مشيرًا إلى أنه استطلع آراء عدد من المدربين الذين سبق لهم العمل مع الأندية السعودية عن رينارد، فنصح الجميع بالتعاقد معه، وتابع «المسحل» أن عملية اختيار المدرب الجديد للمنتخب كانت محكومة بمعايير حددها الاتحاد، فى مقدمتها وجود رغبة لدى المدرب للعمل مع المنتخب السعودى، وأن يكون سبق له العمل بمنطقة الشرق الأوسط، وأن يملك خبرة جيدة عن اللاعب العربى، لافتا إلى أن الاتحاد السعودى يضع آمالا كبيرة فى المدرب الفرنسى فى تحقيق نتائج طيبة.