شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الإسماعيلية بعد تهديدات «عواد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل النادى الإسماعيلى عقب تهديدات محمد عواد، حارس المرمى، بالتمرد على النادى وحرمانه من الاستفادة من أى مقابل مادى فى حالة عدم إتمام إجراءات انتقاله إلى الزمالك. وقال «عواد» إن رغبته الوحيدة تتمثل فى الرحيل إلى الزمالك، مؤكدًا أن إبراهيم عثمان، رئيس مجلس ‏إدارة نادى الإسماعيلى، شخصية محترمة ويتمنى موافقته على الرحيل إلى الأبيض.

وأوضح أن المفاوضات مستمرة منذ شهر، ‏لكن حدث تغيير من قِبَل إدارة الدراويش، وجميع طلبات الإسماعيلى تمت الموافقة عليها من الزمالك أكثر من مرة، ولكن لاعبى الفريق الأبيض يرفضون الانضمام إلى الدراويش.

وأشار إلى أنه أبلغ رغبته إلى مسؤولى الإسماعيلى، خاصة أن العرض وصل إلى 4 ملايين دولار، مؤكدًا أن الأهلى لم يتفاوض معه فى الفترة الحالية على الإطلاق.

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تصريحات «عواد» قوبلت بحالة غضب شديدة عند المسؤولين بقلعة الدراويش، ما ينذر بصدام جديد بين الحارس والإدارة.

من ناحية أخرى، استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد فترة راحة استمرت 4 أيام إثر خوض مواجهة الزمالك مؤخرًا بالدورى المحلى، واجتمع الجهاز الفنى، بقيادة محمود جابر، مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق نتائج مميزة فى الموسم الجديد، قبل أن يؤكد أن المردود الذى يقدمه كل لاعب ستتم على أساسه مشاركته فى المباريات المقبلة.

واشتملت التدريبات التى خاضها الفريق على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والضغط العالى، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما منح الجهاز الفنى إجازة للغينى بيكيتى سيلفا، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد، وذلك قبل الانتظام فى التدريبات، الخميس المقبل.