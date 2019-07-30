شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتمسك باستمرار لاسارتى مع الأهلى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو النادى الأهلى رفضهم ما تردد خلال الساعات القليلة المنقضية حول نيته الإطاحة بمارتن لاسارتى، وأكد محمود الخطيب، رئيس النادى، تمسكه الشديد ومجلس إدارته بوجود مارتن لاسارتى على رأس الجهاز الفنى، وأنه لا نية على الإطلاق لتغييره فى ظل النتائج الإيجابية التى حققها مؤخراً وقدرته على حسم الفوز بلقب الدورى قبل مواجهة الزمالك.

وينتظر أن يعقد لاسارتى جلسة مع إدارة الكرة بالنادى خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقديم تقريره عن الفريق واللاعبين الذين لا يرغب فى رحيلهم فى الوقت الراهن، وكذلك تحديد طلباته من اللاعبين الذى يرغب فى تدعيم الصفوف بهم فى بعض المراكز، خصوصاً فى مركز رأس الحربة.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى قيد محمود متولى، لاعب الإسماعيلى، الوافد الجديد لصفوف القلعة الحمراء من الإسماعيلى فى القائمة الإفريقية، بعدما اجتاز اللاعب جميع الاختبارات الطبية التى خضع لها أمس.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى أمس، عن التعاقد مع متولى بداية من الموسم الجديد. وقام «توفيق» بإنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بضم اللاعب، لتدعيم الصفوف بقائمة الفرق محلياً وإفريقيًا.

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فى سياق مختلف، أبدى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، تمسكه بالإبقاء على أحمد فتحى فى صفوف الفريق، نظراً لخبراته الكبيرة وقدراته الفنية والبدنية العالية، والتى تجعله إحدى الركائز الأساسية للفريق. كان «فتحى» قد تلقى عدة عروض للاحتراف على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجارى، وينتظر أن يحسم مجلس إدارة الأهلى مصير اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، حدد أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، برنامجًا بدنيًا خاصًا لتجهيز الفريق لمواجهة فريق اطلع بره السودانى فى أكتوبر المقبل، فى مستهل بطولة دورى رابطة الأبطال الإفريقى، والذى يسعى الفريق للفوز بلقبها، ويبدأ لاعبو الأهلى تنفيذ البرنامج البدنى والفنى الموضوع بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب خوض مباراة الزمالك أمس الأول، فى ختام مشوار الفريق بمسابقة الدورى.

وحرص مخطط الأحمال على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم جميع العناصر التى شاركت مع الفريق خلال الموسم المنقضى، والمجموعة الثانية تضم الوافدين الجدد واللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية، ووضع الجرعات التدريبية الخاصة بكل مجموعة من أجل الوصول بهم جميعاً لمستويات متقاربة.

كان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، على أن تبدأ بعدها استعدادات لأولى المواجهات الإفريقية أمام الفريق السودانى.

فى سياق مختلف، بدأت إدارة الكرة إعداد كشوف مكافآت الفوز ببطولة الدورى، وفقاً لنسب مشاركة كل لاعب بالفريق، لاعتمادها من مجلس الإدارة وإرسالها للإدارة المالية لصرفها للاعبين قبل مواجهة الفريق السودانى، فى مستهل مشوار الفريق فى البطولة الإفريقية، والتى يسعى الفريق لاستعادة لقبها الغائب عن القلعة الحمراء، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية مجدداً.

فيما يواصل شريف إكرامى، حارس المرمى، استكمال برنامجه التأهيلى فى ملعب التتش الذى يشمل الجرى حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب جلسات فى الجيم.