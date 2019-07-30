شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من المغربى «أوناجم».. رفض الاستغناء عن«حامد وعلاء».. وحسم المدرب الأجنبى فى مؤتمر صحفى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم، مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حالة الجدل التى أُثيرت فى الساعات الأخيرة عن صفقة اللاعب الأجنبى الذى سينضم إلى القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس الزمالك الأربعاء، للإعلان عن جميع الصفقات الجديدة للفريق الكروى الأول وتفاصيل المفاوضات مع مسؤولى الإسماعيلى بشأن انضمام محمد عواد، حارس الدراويش.

وكانت الأنباء قد ترددت عن اقتراب المغربى، محمد أوناجم، من الانضمام إلى القلعة البيضاء لمدة ٣ سنوات، لكن مصدرًا داخل النادى- رفض ذكر اسمه- أكد أن المجلس لم يستقر بشكل نهائى على صفقة اللاعب الأجنبى السوبر، الذى سيعلن عنه رئيس النادى فى المؤتمر الصحفى، كما يحسم رئيس القلعة البيضاء مصير محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الكرة المصرية، فى العودة إلى القلعة البيضاء من عدمها، إلى جانب الإفصاح عن المعايير التى حددها مجلس الإدارة بشأن التعاقد مع مدرب أجنبى لقيادة الفريق فى الموسم الجديد، إلى جانب الاستقرار بشكل نهائى على استمرار كل من محمود علاء، مدافع الفريق، وطارق حامد، لاعب الوسط المدافع،

رغم رغبة اللاعبين فى الرحيل عن النادى للاحتراف بالدورى السعودى بهدف تأمين مستقبلهما، فى ظل الإغراءات المالية التى تعرض لها «علاء» و«حامد» فى الفترة الماضية، كما يحسم أيضًا مصير محمد إبراهيم بشأن العروض التى تلقاها اللاعب من أندية بالدورى الممتاز