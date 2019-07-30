شكرا لقرائتكم خبر عن فكري صالح: لن ينصلح حال الكرة المصرية بالمجاملات والعشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فكرى صالح، مدرب حراس المنتخب الوطنى لكرة القدم الأسبق، أن الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا بعد التخلص من سياسة المجاملات التى تتحكم فى اختيارات مدربى المنتخبات الوطنية فى السنوات الماضية، فضلا عن عدم وجود عدالة فى القرارات التى تخص مسابقات الناشئين مما يؤثر سلبا على اختيارات اللاعبين فى المنتخبات الوطنية ويتسبب فى الابتعاد عن المنافسة على البطولات الدولية والقارية، وقال «صالح»: إن ما حدث للمنتخب الوطنى فى أمم إفريقيا كان أمرا طبيعيا بسبب المجاملات التى أصابت تجاهل اختيار بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز فى الدورى الممتاز، وطالب بوضع سياسة مختلفة لتطوير الكرة المصرية بشكل عام تحت إشراف الدولة، تتضمن خطة لصناعة حراس مرمى دوليين يكون الهدف منها تجهيز أكثر من حارس متميز للمنتخبات الوطنية فى زمن محدد بإشراف من اتحاد الكرة، وأوضح أن وضع برنامج لتطوير حراس المرمى لن يحدث إلا من خلال استحداث منصب مدير فنى لحراس المرمى أسوة بما يحدث فى اتحادات الكرة المماثلة فى الدول العربية مثل الإمارات والسعودية والأردن، وشدد على أن اتحاد الكرة يتعامل فى الوقت الحالى مع تأهيل حراس دوليين بشكل عشوائى دون خطة واضحة، لافتا إلى أنه حاول أكثر من مرة تقديم المساعدة إلى مسؤولى الجبلاية السابقين أو إلى محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، لكن الأمور تسير بشكل عشوائى ويسيطر عليها المجاملات خلال الفترة الأخيرة، وأشار صالح إلى أنه كان قد حصل على وعد من مسؤول بارز فى مجلس اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة الذى تقدم باستقالته بوضع خطة محددة للنهوض بحراس المرمى، ولكن عندما نجح هذا المسؤول فى انتخابات الجبلاية تراجع عن وعوده.

وأكد «صالح» أنه لا يبحث عن منصب داخل الجبلاية أو خارجه، لكنه يرغب فى نقل خبراته فى تدريب حراسة المرمى سواء داخل أو خارج مصر إلى اتحاد الكرة لتجهيز أكثر من حارس متميز للمنتخبات الوطنية، مؤكدا أنه كان يعلم صعوبة الاستعانة به فى أى منصب داخل الجبلاية فى الفترة السابقة باعتباره لم يكن تابعا لرجال مجلس الإدارة السابق. وقال «صالح» إن الجنرال الراحل محمود الجوهرى، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى سبق أن أكد له صعوبة تواجده فى أى منصب بالجبلاية خلال المرحلة الحالية نظرا لسيطرة المجاملات على اختيارات المدربين بالمنتخبات الوطنية، واعتبر فكرى صالح أن محمد الشناوى حارس الأهلى هو أفضل حارس فى مصر لما يمتلكه من إمكانيات فنية والخبرة التى اكتسبها مؤخرا سواء بالمشاركة فى مونديال روسيا 2018 أو بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وفجر «صالح» مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أن الحارس المخضرم عصام الحضرى يدرس قرار الاعتزال فى الوقت الحالى وسيعلن عنه بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، وقال: نصحت عصام الحضرى بعدم الاستمرار فى الملاعب والاكتفاء بما قدمه من تاريخ مشرف وأرقام قياسية لم يحققها أى حارس مرمى فى التاريخ.