شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأبطال مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة منتخب الشباب لكرة اليد، أمس، بعد الإنجاز الذى حققه اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة طارق محروس، المدير الفنى، بحصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم تحت 21 سنة، والتى أقيمت مؤخرا فى إسبانيا، وحظيت البعثة باستقبال حافل بـ«الطبل والمزمار» فى مطار القاهرة تقديرا لما حققوه فى المونديال، وكان فى مقدمة المستقبلين للبعثة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بجانب هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، وعدد من الأعضاء بالمجلس الإدارى، وشهدت صالة الوصول بالمطار احتفالية خاصة للأبطال الذين تفاعلوا مع الاستقبال بالرقص على أنغام المزمار البلدى والرقص، كما حرصوا على التقاط الصور بالكأس فى المطار، بينما قام وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية بمصافحة البعثة وهنأهم على الإنجاز الذى حققوه، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد من أجل الحفاظ على مستواهم وتكرار الإنجاز فى المحافل الدولية المقبلة.

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وضمت بعثة المنتخب مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، طارق محروس، المدير الفنى، هانى الفخرانى، المدرب المساعد، دكتور عمرو عصام، إخصائى العلاج الطبيعى، محمد سليمان، المدير الإدارى والمحلل الفنى للفريق. وقرر اتحاد كرة اليد إقامة حفل تكريم للمنتخب سيتم الإعلان عن موعده خلال الساعات المقبلة، فضلا عن تكريم وزارة الرياضة للأبطال، كما سيتم صرف مكافآت الفوز بالمركز الثالث خلال أيام تقديرا للمجهودات الكبيرة التى بذلها اللاعبون والجهاز الفنى.

وظهر شباب الفراعنة فى المونديال بمستوى مشرف نال إعجاب الجميع وعشاق كرة اليد، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى شهدتها مباريات البطولة، وأحرز المنتخب الوطنى طوال البطولة 327 هدفًا عن طريق كل من محسن رمضان 40 هدفًا، فى المركز العاشر ضمن هدافى البطولة، عمر سامى 36 هدفًا، سيف الدرع 32 هدفًا، شهاب عبدالله 30 هدفًا، وعمر خالد 30 هدفًا، حازم ممدوح 29 هدفًا، كما أحرز أحمد هشام 26 هدفًا، وخالد وليد 26 هدفًا، حسن وليد 24 هدفًا، جلال خورشيد 17 هدفًا، عبدالعزيز إيهاب 15 هدفًا، أحمد راضى 12 هدفًا، محمد الأزهرى 6 أهداف، ياسر محمد 4 أهداف، ويعد لاعب المنتخب الوطنى عمر سامى أفضل مصوب فى البطولة، بعدما أحرز 36 هدفًا من أصل 38 تصويبة، فيما جاء محسن رمضان فى المركز الثانى ضمن أفضل مصوبين من خارج الـ 9 أمتار بالبطولة برصيد 31 هدفًا من أصل 46 تصويبة، وحل اللاعب خالد وليد فى المركز الثانى ضمن أفضل مصوبين من الـ 6 أمتار بالبطولة برصيد 18 هدفًا من أصل 20 تصويبة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يدرس فيه البرلمان تكريم أبطال اليد لما حققوه من إنجاز كبير فى بطولة العالم، فضلا عن قيام اتحاد اليد بإعداد مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفنى بما يليق بما قدموه خلال مونديال اليد.