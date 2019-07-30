شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا ..الزمالك يضم «عواد».. ومرتضى يُعلن تفاصيل الصفقة رسميًا في مؤتمر صحفي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إجراءات ضم محمد عواد، حارس مرمى نادي الإسماعيلي، لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل وذلك عقب إتمام الاتفاق المادي مع إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

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ويجهز مرتضى منصور مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك في الموتمر الصحفي غدا الأربعاء بإعلان تفاصيل صفقة محمد عواد بعد التعاقد معه رسميا.

واستقر الرأي على قيد عواد في قائمة الفريق الإفريقية للفريق بجانب الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها رسميا.

وقال «منصور» إن أي صفقة سيحلم بها جهور الزمالك سيتم التعاقد معها فورا، موجها شكره لأمير مرتضى، المشرف على الكرة، وأحمد مرتضى، اللذين أنهيا إجراءات الصفقة مع إدارة الدراويش.