شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: لاسارتي لم يغادر اجتماع اللجنة الفنية غاضبًا.. الحوار كان إيجابيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، ما تردد بشأن مغادرة مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لاجتماع لجنة التخطيط «غاضبا».

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وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «ما تردد بشأن ترك لاسارتي للاجتماع الفني مع لجنة التخطيط وهو غاضب عار تماما من الصحة».

وواصل: «اللجنة تدعم لاسارتي ولم يكن هناك خلاف، كان هناك حوار إيجابي يخدم مصلحة الفريق انتهى باعتماد القائمة الإفريقية، وتأجيل أمر القائمة المحلية».

واختتم: «البعض يحاول أن ينال من فرحة الأهلي وجماهيره بعد الفوز بالدوري ببث معلومات مغلوطة، لكن هذا لن يحدث والأهلي يسير في طريقه الصحيح». وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد التشاور مع لجنة التخطيط، قيد 26 لاعبا بقائمة الأهلي الإفريقية.