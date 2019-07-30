رسميا.. وولفرهامبتون يعلن عن التعاقد مع كوتروني

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التعاقد مع الإيطالي باتريك كوتروني، مهاجم فريق إيه سي ميلان، في ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن كوتروني انضم إلى صفوفه بعقد يمتد لأربع سنوات، عقب التعاقد مع المدافع الإسباني خيسوس فاييخو من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة، في الصيف الحالي أيضًا.

وبدأ كوتروني البالغ من العمر 21 عامًا مسيرته الاحترافية بشكل مميز مع ميلان، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 7 أهداف خلال 90 مباراة لعبها بقميص الفريق الإيطالي.

وانضم كوتروني في سن مبكر إلى صفوف المنتخب الإيطالي، حيث شارك بديلًا في مواجهة الأتزوري الودية أمام المنتخب الأرجنتيني في شهر مارس عام 2018، كما جلس على دكة البدلاء خلال مواجهة المنتخب الإنجليزي في الشهر ذاته.