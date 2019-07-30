رسميا مهاجم الاهلي المصري الى الصفاقسي التونسي

أبلغ الأهلي بطل ​الدوري المصري​ نظيره ​الصفاقسي التونسي​ موافقته على عرض الفريق لضم عمرو جمال مهاجم النادي الاحمر.

المدرب لاسارتي وافق على انتقال اللاعب إلى النادي التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة على أن يجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قبلها لينتهي عقده في صيف عام 2022.

وكان عمرو جمال خاض أولى تجاربه الاحترافية في صيف عام 2017 في بيدفيست الجنوب أفريقي في إعارة لمدة سبعة أشهر فقط ثم أعير بعدها مباشرة إلى هلسنكي الفنلندي قبل أن يعود في صيف عام 2018.

يذكر ان جمال لم يشارك في اي مباراة الموسم الماضي مع الاهلي كونه لم يكن مسجلا ضمن قائمة الفريق.