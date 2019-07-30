رسمياً: ليفربول يعير جوهرته لاكسفورد

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم رسمياً عن انتقال جوهرته الشاب بين وودبرن إلى صفوف أوكسفورد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويعد وودبرن من ابرز المواهب الواعدة في الريدز، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي ضد ليدز يونايتد في كأس الرابطة.
الموقع الرسمي للريدز، كشف عن انتقال اللاعب لأوكسفورد، ليقضي معه موسم 2019--2020.
يذكر ان الليفر كان قد اعار اللاعب الشاب الى شيفيلد يونايتد الموسم المنصرم.
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