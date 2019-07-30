صلاح يظهر المران الأول له مع ليفربول هذا الموسم

قام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالمشاركة في أول مران له مع ناديه خلال هذا الموسم.

وحضر صلاح برفقة زميليه روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر إلى معسكر ليفربول في إيفيان بفرنسا، صباح اليوم الثلاثاء.

وتأخر انضمام الثلاثي للموسم التحضيري للريدز عن زملائهم، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولات كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليون الفرنسي في آخر مبارياتهم التحضيرية قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وانضم للثلاثي كلا من نابي كيتا وشكوردان شاكيري لاعبا الفريق اللذين يواصلون تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم في نهاية الموسم الماضي.