شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يغلق مباراته أمام الوحدة الإماراتي على الجماهير والإعلام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
قرر نادي الاتحاد غلق مباراته المقررة مساء اليوم (الثلاثاء) أمام الوحدة الإماراتي على الجماهير ووسائل الإعلام.
وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر «تويتر» أنه نظرًا لأهمية المباراة وقرب الاستحقاق الآسيوي وبالاتفاق مع الأشقاء في نادي الوحدة الإماراتي ستكون المباراة مغلقة على الجماهير ووسائل الإعلام، ولن يتم نشر وقائع المباراة وتشكيلة الفريقين.
يذكر أن الاتحاد سيستهل موسمه بمواجهة ذوب آهن الإيراني يوم 5 أغسطس المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيلتقي الوحدة أمام النصر في نفس اليوم لحساب نفس الدور.
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