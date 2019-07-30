شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي ينضم إلى كتيبة «الليوث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي الشباب اليوم (الثلاثاء) انضمام اللاعب الدولي محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق، المقام في ألمانيا. وأوضح الشباب أن انضمام السهلاوي يأتي تمهيداً للتوقيع معه لاعبا محترفا في صفوف النادي خلال الأيام القادمة. وواصل الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم تدريباته ضمن معسكر بوابة الشرق، الذي يقام في ألمانيا، تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون.



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