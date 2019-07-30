تقديم هيرفي رينارد خلال مؤتمر جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد المقبل بمدينة جدة مؤتمرا صحفيا لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، الفرنسي هيرفي رينارد، للكشف عن كل تفاصيل العقد، وسيسبق ذلك توقيع العقد رسميا بحضور المدرب الذي سيغادر السعودية بعد حضور مباراتي الأهلي والهلال في 6 أغسطس ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وقبلها في 5 أغسطس، مباراة النصر والوحدة الإماراتي، على أن يعود مرة أخرى لحضور مباراتي الإياب يومي 12 و13 أغسطس.

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وأبان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن اختيار رينارد لتولي رئاسة الجهاز الفني للأخضر جاء بعد مفاضلة بين ثلاثة مدربين، مؤكدا أن عددا من المدربين الذين سبق لهم العمل مع الأندية السعودية نصحوه بالتعاقد مع رينارد بعدما استشارهم حول جدوى وجوده مع الأخضر في المرحلة المقبلة.

وأوضح المسحل في تصريح فضائي أن فكرة المغامرة بالتعاقد مع مدرب أوروبي أولاتيني جديد على المنطقة كانت مرفوضة تماما، مشيرا إلى أن اتحاد القدم حدد معايير لعملية اختيار المدرب الجديد للأخضر، من بينها رغبة المدرب في العمل مع المنتخب السعودي، وأن يكون سبق له العمل بمنطقة الشرق الأوسط، وأن يملك خبرة جيدة عن كرة القدم العربية واللاعب العربي.

وقال المسحل «إن عقد رينارد سيستمر حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، مع أولوية التجديد التلقائي للعقد في حال التأهل للمونديال».