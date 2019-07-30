الرحيلي رائدي لمدة عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعاقد نادي الرائد أمس مع حارس المرمى أحمد الرحيلي (25 عاما) لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من الأهلي، بعقد لمدة عامين. وسبق أن لعب الرحيلي للرائد بنظام الإعارة من الأهلي الموسم الماضي، ثم عاد إلى الأهلي بانتهاء إعارته إلا أن الأخير أجرى معه مخالصة مالية لينتقل إلى الرائد رسميا.

وسيلحق الرحيلي بمعسكر الفريق الإعدادي المقام حاليا في بلجيكا استعدادا للموسم المقبل.