كابيلو في الرياض السبت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دون إشارة إلى الهدف من الزيارة ومن هم المعنيون بها، أعلن معهد إعداد القادة في الموقع الرسمي للهيئة العامة للرياضة في تويتر، استضافة المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، السبت المقبل في العاصمة الرياض.

وحسب ما جاء في الخبر، فقد تم تخصيص رابط لتسجيل الراغبين في حضور اللقاء المنتظر عقده مع المدرب في السابعة والنصف مساء السبت، تضمن الاسم رباعيا والهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والجنس والبريد الالكتروني ورقم الجوال والمدينة وجهة العمل والمسمى الوظيفي.

يذكر أن كابيلو أحد أشهر المدربين المعروفين على الصعيد العالمي، حيث سبق له تدريب أعرق المنتخبات والأندية من بينها منتخب إنجلترا ومنتخب روسيا وأندية يوفنتوس وريال مدريد وميلان وروما.