الإنجليز يعلنون تطبيق «الطرد الموقت» للاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس أنه سيطبق قواعد «الطرد الموقت» بمسابقات الناشئين في الموسم الجديد.
وأشار الاتحاد إلى أنه في حالة نجاح تجربة الطرد الموقت، ومدته 10 دقائق، من الممكن أن يجري التطبيق في كل مسابقات الكرة الإنجليزية.
وبعد مرحلة تجريبية ناجحة شهدها العام الماضي، تطبق القاعدة التي تمنح حكم الساحة الحق في الطرد الموقت للاعب لمدة 10 دقائق، من خلال رفع البطاقة الصفراء وتوجيه ذراعيه باتجاه خط التماس.
وأوضح الاتحاد أن القاعدة ستطبق بمنافسات الناشئين، مع استمرار آلية التحكيم المعتادة بتوجيه إنذارات شفهية أو بطاقات صفراء عند الخشونة أو السلوك غير الرياضي.
وتقضي قاعدة الطرد الموقت، بأنه عند طرد اللاعب مرتين خلال المباراة فإنه لا يعود إلى الملعب مجددا، بينما يحق للفريق استبدال أي لاعب يتعرض للطرد الموقت بعد نهاية زمن الطرد. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينجهام «الطرد الموقت يشكل خطوة إيجابية، إنه يمكن الحكام من إصدار عقوبات تطبق بشكل فوري، على حالات الاعتراض».
فوائد المرحلة التجريبية للطرد الموقت:
- الطرد الموقت يدفع اللاعبين إلى الوعي بتصرفاتهم
- يشكل رادعا لتكرار السلوك الاعتراضي
- يجعل اللعبة أفضل بالنسبة لجميع المعنيين بها
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