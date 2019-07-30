شكرا لقرائتكم فرج عامر : فضلت الزمالك و مرتضى منصور على المال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفضيله انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندري، لصفوف الزمالك، رغم امتلاكه عروض مالية أكبر للتعاقد مع الحارس. كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع الفيسبوك، رسالة بخصوص صفقة انتقال محمد أبو جبل لصفوف الزمالك، موضحا أنه أمتلك فرص أفضل لبيع اللاعب بمبالغ مالية أكبر لكنه رفض. Advertisements كشف فرج عامر أن علاقته القوية مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وشعوره باحتياجه لدعمه كان سببا فى موافقته على إتمام صفقة انتقال محمد أبو جبل لصفوف القلعة البيضاء.

وكتب فرج عامر : "احنا كان عندنا فرص احسن لبيع ابو جبل و مبالغ اكتر لكن احترامنا لنادي الزمالك وصداقتي وعلاقتي برئيس الزمالك وشعوري بانة محتاج يدعم فريقة بكل قوة".

تويتة فرج عامر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر : فضلت الزمالك و مرتضى منصور على المال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.