شكرا لقرائتكم الزمالك يتمسك بصفقة محمد عواد وفقا لشروطه .. حلول جديدة خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، آخر تفاصيل صفقة انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، لصفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وشهدت الساعات الماضية، أزمة كبرى فى المفاوضات بين مسئولي الزمالك والإسماعيلى، بعدما طلب الأخير، تقاضى 35 مليون جنيه بخلاف الحصول على خدمات الثنائى مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا على سبيل البيع النهائي وهو ما رفضه النادي الأبيض لتتوقف المفاوضات.

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كشف مصدر زملكاوى، تمسك مجلس إدارة الزمالك بإتمام صفقة محمد عواد، لكن وفقا لشروط النادي موضحا أن المفاوضات مع الإسماعيلي لا تزال قائمة وهناك ترحيب من النادي الأبيض بإتمام التعاقد لكن دون انتقال مصطفى محمد للدراويش نهائيا.

أضاف المصدر أن الساعات القادمة قد تشهد انفراجة كبيرة فى الصفقة حيث يسعى مسئولو الزمالك لحسمها نهائيا قبل المؤتمر الصحفى الخاص بمرتضى منصور رئيس النادي غدا للإعلان عن الصفقات الجديدة.